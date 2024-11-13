Ида Галич сыграла роль скандальной журналистки в сериале "Первый номер"

Блогер Ида Галич сыграла в сериале "Первый номер" по сценарию Сергея Минаева. Сериал - драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал, а заодно и собственную жизнь.

Ида Галич рассказала о съемках в сериале «Первый номер»
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В ролях - Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие. Режиссер проекта - Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"), авторы сценария - Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки").

«Я точно могу сказать, что моя жизнь и работа помогала мне в этой роли, потому что я знаю, что такое поиск героев для интервью и съемок и журналистские приемы. Думаю, мой персонаж - образ собирательный. Я окружена скептиками, но стараюсь пропускать мимо ушей слова людей, которые мыслят общими категориями: все блогеры - тунеядцы или все чиновники - воры. Евгений Цыганов - великий профессионал, работа с которым не была для меня нервной, хотя поначалу я переживала. Все-таки он большой актер, который мог бы воспринять меня со скепсисом. Но настоящие спецы никогда не дадут почувствовать дискомфорт другим членам команды. Евгений - супер», — рассказала Ида Галич.

Премьера сериала "Первый номер" состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.

Фильмы и сериалы
Денис Власенко
Ида Галич
Клим Козинский
Равшан Курков
Ольга Сутулова
Дмитрий Минаев
Александра Ребенок
Сергей Минаев
Павел Деревянко
Егор Корешков
Лукерья Ильяшенко
Надежда Михалкова
Александра Бортич
Евгений Цыганов
Игорь Верник