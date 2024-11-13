Ида Галич рассказала о съемках в сериале «Первый номер»

Блогер Ида Галич сыграла в сериале "Первый номер" по сценарию Сергея Минаева. Сериал - драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал, а заодно и собственную жизнь.

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В ролях - Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие. Режиссер проекта - Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"), авторы сценария - Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки").

«Я точно могу сказать, что моя жизнь и работа помогала мне в этой роли, потому что я знаю, что такое поиск героев для интервью и съемок и журналистские приемы. Думаю, мой персонаж - образ собирательный. Я окружена скептиками, но стараюсь пропускать мимо ушей слова людей, которые мыслят общими категориями: все блогеры - тунеядцы или все чиновники - воры. Евгений Цыганов - великий профессионал, работа с которым не была для меня нервной, хотя поначалу я переживала. Все-таки он большой актер, который мог бы воспринять меня со скепсисом. Но настоящие спецы никогда не дадут почувствовать дискомфорт другим членам команды. Евгений - супер», — рассказала Ида Галич.

Премьера сериала "Первый номер" состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.