Телеканал «МУЛЬТ» покажет юбилейную серию «Сказочного патруля»

16 ноября на телеканале «МУЛЬТ» состоится премьера 100-й серии популярного анимационного сериала «Сказочный патруль», произведённого студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение». Создатели эпизода обещают удивить зрителей неожиданным сюжетным поворотом.

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«Серия „Остров ветров“ — своеобразный мост между новым сезоном и предыдущими сериями, в том числе и спин-оффом „Как поют ветровички́“. Она полна предвкушения радостной встречи со старыми друзьями. За время путешествий и множества испытаний героини сериала „Сказочный патруль“ повзрослели, стали ещё сплочённее и терпимее друг к другу. Они остаются верными своим принципам и готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — говорит Мария Парфёнова, главный автор студии «Паровоз».

По сюжету главные героини — Алёнка, Снежка, Маша и Варя — продолжат поиски Лунного камня и столкнутся с новыми испытаниями: коварная волшебница Марена и её сестра Несмеяна планируют использовать этот артефакт для увеличения своей магической силы. Для достижения цели злодейки прибывают на таинственный Остров ветров, где обманом пытаются заставить героинь зарядить артефакт магией.

Специально к выходу 100-й серии «Сказочного патруля» телеканал «МУЛЬТ» 14 ноября в 15:00проведёт традиционную сессию вопросов и ответов («Спроси меня о чём угодно») в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте с режиссёром четвёртого сезона мультсериала Еленой Филиппик. В онлайн-формате Елена пообщается со зрителями и ответит на вопросы, которые подписчики смогут оставлять в комментариях к анонсу сессии.

Анимационный проект «Сказочный патруль» переведён более чем на 15 языков, среди которых английский, арабский, французский, китайский, немецкий, испанский и другие. Мультсериал неоднократно становился обладателем престижных премий: «ТЭФИ-KIDS», «Икар», «Мультимир», «Главные Герои», Russian Licensing Awards и многих других.

За время существования проекта партнёры-лицензиаты выпустили более пяти тысяч наименований продукции разных категорий: от сладостей и раскрасок до игрушек и одежды.

Юбилейный эпизод мультсериала «Сказочный патруль. Остров ветров» будет показан в эфире телеканала «МУЛЬТ» в субботу, 16 ноября, в 12:00, а также в 19:00 в рамках блока «МУЛЬТПремьера».