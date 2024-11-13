Сборы фильма «Руки Вверх!» превысили 900 миллионов рублей

13 ноября сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова в России превысили 900 млн рублей. Картине потребовалось для достижения такого результата чуть больше месяца — премьера состоялась 10 октября.

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Вероятно, по итогам проката сборы ленты составят 1 млрд рублей.

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Аскар Узабаев.