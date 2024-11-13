Съемки нового сезона «Эйфории» с Зендеей и Сидни Суини начнутся в январе

Руководитель сети HBO Кейси Блойс официально опроверг слухи о том, что сериал «Эйфория» с Зендеей и Сидни Суини якобы был отменен. По его словам, в планах телеканала ничего не изменилось, и работа над третьим сезоном продолжается по графику.

© Кадр из фильма

«Мы снимаем «Эйфорию». У нас есть запланированная дата начала производства — с середины до конца января», — сказал Блойс на презентации программного плана HBO на 2025 год. «Кто-то что-то сказал в интернете, и началась вся эта история. Мы снимаем сезон. Я прочитал сценарий. Мы довольны».

Он подчеркнул все сроки производства соблюдаются и отметил, что большинство актеров шоу стали крупными звездами кино и сейчас активно заняты другими проектами, что потребовало «творческого подхода к составлению графика съемок». Он уточнил, что такие ситуации для HBO не редкость и что сериал по-прежнему остается приоритетом.

В третьем сезоне снова будет восемь серий — столько же, сколько в первых двух сезонах.

«Эйфория» изначально вышла в 2019 году, однако второй сезон появился на экранах только в 2022 году, с перерывом почти в два с половиной года. Задержки с выходом третьего сезона вызваны пандемией COVID-19, а также недавними забастовками актеров и сценаристов. У сериала 25 номинаций на «Эмми» и девять побед, включая две награды Зендеи за лучшую женскую роль в драматическом сериале.