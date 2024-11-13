Режиссер «Огнива» рассказал о первом миллиарде фильма и причинах успеха

Режиссер фильма «Огниво» Александр Войтинский в интервью НСН назвал его миллиардные сборы «попаданием в сердце» зрителей и объяснил отличия картины от своего предыдущего фильма-миллиардера.

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Фильм «Огниво», являющийся вольной интерпретацией одноименной сказки Андерсена, вышел в прокат в России 24 октября и с тех пор заработал уже 1,001 млрд рублей.

«Я не знал про эти цифры, потому что на съемках, но очень рад, что столько зрителей посмотрели картину. Это самое главное, потому что я не знаю другой оценки, кроме зрителей. Люди слышат сердцем, и это значит, что истории приходят туда, куда надо, это очень трогательно и важно. Миллиард – это здорово, это большой успех. Получается, действительно фильм попал в сердце, он нравится. Никто не знает заранее, как воспримут произведение, будь это книга, песня или фильм. Я занимался и шоу-бизнесом: песня может стать очень популярной, но за день до того, как она пошла в эфир, никто этого не может сказать, это удивительная вещь. Так что будем смотреть дальше, будем наблюдать», - сказал режиссер.

Осенью 2023 года вышел фильм Войтинского «По щучьему велению», сборы которого составили 2,49 млрд рублей. По его мнению, отличие «Огнива» от той картины в культурном коде.

«Этот бренд гораздо сильнее, потому что это вообще наш исходный культурный год: лежать на печи, ничего не делать и надеяться, что кто-то за тебя все сделает. Родители говорили нам, что "по щучьему велению" ничего не получится, эта присказка сопровождает нас всю жизнь. Это важная формула, от которой мы "лечимся", чтобы не рассчитывать, что кто-то придет, произойдет какое-то колдовство или печка сама поедет. Но очень хочется в это верить, это наша особенность и глубоко сидящий в корне культуры код. Ты можешь спросить любого человека на улице, что такое "по щучьему велению", и он ответит, а "Огниво" знают многие, но далеко не все. Человек может сказать, что слышал, но точно не скажу. За этим нет глубинной сути и культурного кода, просто "Огниво", какая-то очередная история. В этом смысле у фильма хуже стартовые условия», - заключил собеседник НСН.

Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в конце октября говорил на пресс-конференции в НСН, что «Огниво» точно станет фильмом-миллиардером, допустив, что этот успех повторит и байопик «Руки Вверх!». При этом на сегодняшний день фильм об истории успеха поп-группы Сергея Жукова собрал в прокате 902 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».