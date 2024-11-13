Казахстанский министр рассказал о состоянии киностудии «Казахфильм»

Национальная киностудия "Казахфильм" находится в критическом состоянии из-за нехватки финансирования, правительство страны готовит меры. Об этом сообщила журналистам министр культуры и информации республики Аида Балаева.

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«Сегодня инфраструктура "Казахфильма" находится в критическом состоянии. В целом, когда нет финансирования, естественно, говорить о каком-либо развитии не приходится. Те деньги, которые они получают от сдачи в аренду отдельных помещений и оборудования, направляются на заработную плату сотрудников», — сказала Балаева.

По ее словам, министерство готовит конкретные меры по спасению ситуации.

«Во-первых, планируем на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос. В закон включить норму, где "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования, то есть через госзадание или через отдельные механизмы», — пояснила глава ведомства.

При этом, отметила она, речь не идет о закрытии киностудии.

«Развитие кино и кинематографии напрямую связано с историей "Казахфильма". Наш долг сохранить это предприятие и развивать его. Я в своих выступлениях неоднократно говорила, что сегодня министерство культуры и информации не имеет правовых основ напрямую финансировать "Казахфильм"», — объяснила министр.

В январе 2024 года Балаева сообщила, что "Казахфильм" имеет задолженности по зарплате перед своими сотрудниками и ряд других проблем финансового, административного и хозяйственного характера. Киностудия законодательно лишена возможности выйти на самообеспечение и рентабельность, так как в 2019 году право на производство кинофильмов было передано Центру развития кино. Как пояснила министр, это не просто лишило "Казахфильм" прямых функций, но и поставило его в один ряд с многочисленными частными студиями, подчинив общим конкурсным правилам, согласно которым киностудия имеет право только на творческие расходы.

Ранее в отчете Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год отмечалось, что "Казахфильм" несет убытки: сборы от кинокартин не покрывают затраченный на них бюджет.

О киностудии

"Казахфильм" - одна из крупнейших киностудий в стране. Занимается производством игровых, документальных и анимационных фильмов, расположена в Алма-Ате. Начала работать в 1934 году как студия кинохроники, а через пять лет там сняли первый художественный фильм "Амангельды". В 1941 году в Алма-Ату эвакуировали "Мосфильм" и "Ленфильм", все три студии работали до 1944 года совместно. В 1960 году Алма-Атинская киностудия была переименована в "Казахфильм".

По данным местных СМИ, в год киностудия готовит 8-10 картин, однако в прокат выходит лишь малая часть. Из снятых за последние несколько лет фильмов самыми удачными называют исторические саги "Алмас кылыш" ("Алмазный меч") и "Томирис".