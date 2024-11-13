В США снимут фильм про основателя криптобиржи FTX

Киностудии Apple и A24 работают над созданием фильма про основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество. Об этом сообщил журнал Variety.

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По его данным, кинолента будет снята по книге-бестселлеру Майкла Льюиса "Идущий в бесконечности. Взлет и падение нового магната", опубликованной чуть больше года назад. Адаптацией сценария займется Лина Данхэм, которая известна по сериалу "Девчонки" телеканала HBO.

Издание не приводит подробностей о кинопроекте, отмечая лишь, что в книге Льюиса подробно рассматривается "фантастический взлет и ровно столь же фантастическое падение криптобиржи и хедж-фонда FTX вместе с его основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом". По данным журнала, это не первая попытка экранизации скандала вокруг FTX и ее создателя. Ранее компания Amazon заказала такой мини-сериал, кроме того, еще один стриминг- сервис, название которого не уточняется, готовит свой аналогичный проект.

Бэнкман-Фрид родился в 1992 году в Калифорнии, США. В 2019 году он создал криптобиржу FTX, которая вскоре стала одной из самых популярных площадок для торговли криптовалютой в мире. Успех компании сделал предпринимателя миллиардером, он входил в число ключевых фигур в криптобизнесе. В ноябре 2022 года после утечки в СМИ внутренних данных стало известно о нехватке ликвидных средств у компании FTX, это вызвало наплыв клиентов, пытавшихся вывести деньги с биржи, что в итоге привело к ее банкротству.

Создатель криптобиржи покинул ее сразу после банкротства, в декабре 2022 года он был задержан на Багамских островах и вскоре экстрадирован в США. В марте 2024 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество. Дело предпринимателя считается одним из самых крупных в американской истории, сравнимым с делом Бернарда Мейдоффа, который в 2009 году был осужден на 150 лет за создание финансовой пирамиды.