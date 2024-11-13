Анонсирован фильм о спецназе «Ахмат»‎ в Курской области

Режиссер, военный документалист Клим Поплавский планирует в ближайшее время снять фильмы о спецназе "Ахмат" в Курской области и о работе санинструкторов.

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«Я только что вернулся из Курской области, сейчас снимаю небольшой цикл "Курская битва 2.0". В ней серьезно отличается спецназ "Ахмат" под руководством майора Апты Ароновича Алаудинова. Спецназ "Ахмат" - абсолютно бесстрашное подразделение», — рассказал документалист на пресс-конференции в Москве.

По его словам, одними из главных героев этого цикла станут и курские пожарные.

«И в ближайшее время должен выйти фильм "Родину обучать" о моем опыте подготовки в тактической медицине, необходимости профессии инструктора тактической медицины, о значимости ее не только на передовой, в зоне боевых действий, но и в гражданском обществе», — проанонсировал Поплавский.

Режиссер отметил, что материалов для фильмов всегда много, поскольку, уезжая на три недели на передовую, документалист привозит с собой большое количество материалов.