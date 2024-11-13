Оливер Стоун не считает, что хорошего кино стало меньше

Американский режиссер Оливер Стоун не согласен, что сейчас наблюдается уменьшение потока хороших иностранных картин. Об этом он сообщил по видеосвязи на Международном форуме "Культура. Медиа. Цифра".

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Сессию вел сербский режиссер Эмир Кустурица. Он отметил, что в 40-е, 60-е, 70-е и 80-е годы в кинотеатрах была волна показов итальянских, французских, американских, немецких, японских картин, которые дарили миру, по крайней мере, пять-десять отличных фильмов.

«Почему сегодня этого не происходит по всему миру?» — спросил Кустурица.

Стоун уверен, что волна таких фильмов не ослабла.

«Идет волна иностранных фильмов. <…> Вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не было бы доступа. Китайские фильмы, японские фильмы, есть индоазиатские фильмы, есть французские, немецкие, итальянские. И здесь есть несколько отличных фильмов, вам просто нужно их найти», — сказал он.

Режиссер констатировал, что у современного зрителя выбор гораздо больше.

«В меню тысячи фильмов», — добавил Стоун.

Эмир Кустурица выразил мнение, что успешное кино не всегда бывает хорошим, тем, которое поднимает социально важные темы.

Сербский кинорежиссер является почетным председателем форума "Культура. Медиа. Цифра", на котором 13 и 14 ноября встречаются лидеры креативных индустрий России и других стран. Форум объединяет специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий - всего около 70 спикеров из более 10 стран.