О чем будет фильм «‎За слова отвечаю»

Оксана Акиньшина сыграла в новом фильме режиссера Виталия Дудки молодую женщину, похожую на Елену Блиновскую. Судьба известной блогерши, которая получала миллионы, но все закончилось неприятностями с законом и попаданием в СИЗО, легла в основу картины "За слова отвечаю" (в прокате с 14 ноября).

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Героиня Акиньшиной - Светлана, блогер, автор тренингов личностного роста по фамилии Уж и псевдонимом Солнце, собирает (как и Блиновская) миллионные аудитории на стадионах, но попадает в тюрьму, согласно событиям в фильме, из-за конфликта с продюсером (Дмитрий Чеботарев).

Конечно, картина с таким сюжетом может заинтересовать таким поворотом, как именно действовал механизм по организации тренингов и сбору денег у желающих. Но лента не стала антологией обмана. Вместо этого мы получили еще один фильм, где действие происходит в тюрьме, и женщины-"сиделицы" исправляются под влиянием гуру и ее тренингов-марафонов. В этом лента похожа на телешоу "Пацанки", где девушки с трудной судьбой становятся на путь исправления. Ход опробован уже давно и, скорее всего, найдет отклик у зрителя, тем более что в одном из эпизодов фильма в колонии появляется сам султан Сулейман из сериала "Великолепный век", в картине есть отсыл к советскому фильму "Девчата", и в роли самой трудновоспитуемой заключенной, подверженной приступам гнева, - Настасья Самбурская.

Однако эффект у фильма один: поскольку режиссер и соавтор сценария Виталий Дудка - человек талантливый, Акиньшина - актриса ярко одаренная, да и окружение им под стать, проникаешься работой над собой и думаешь после просмотра только о том, а не пойти ли к какому-нибудь коучу, чтобы поработать над своим личным брендом.