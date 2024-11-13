Шахназаров назвал «Мосфильм» самой крупной и оснащенной студией Европы

"Мосфильм" является самой крупной и оснащенной студией Европы и в некоторых аспектах превосходит крупнейшие киностудии США Universal Pictures и Warner Bros. Об этом сообщил директор "Мосфильма", народный артист России Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На вопрос главы государства о том, является ли "Мосфильм" самой крупной студией в Европе, Шахназаров ответил: