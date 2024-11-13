Шахназаров назвал «Мосфильм» самой крупной и оснащенной студией Европы

"Мосфильм" является самой крупной и оснащенной студией Европы и в некоторых аспектах превосходит крупнейшие киностудии США Universal Pictures и Warner Bros. Об этом сообщил директор "Мосфильма", народный артист России Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
На вопрос главы государства о том, является ли "Мосфильм" самой крупной студией в Европе, Шахназаров ответил:
"В Европе - самая крупная. И сегодня, я думаю, самая оснащенная. Нам удалось модернизироваться. <…> В мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов - я был на Universal, на Warner - мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их", - сказал он.