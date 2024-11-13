Войтинский запланировал два фильма с группой «Звери»

История любви, разворачивающаяся на фоне концерта «Зверей», уже снята и выйдет на экраны в начале 2025 года, при этом впереди съемки биографического фильма, сказал в эфире Александр Войтинский.

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Съемки драмеди с участием группы «Звери» завершены, при этом впереди работа над «сокрушительным байопиком», сообщил в интервью НСН режиссер Александр Войтинский.

Войтинский является сооснователем группы «Звери». По его словам, всего будет два фильма с участием Ромы Зверя, первый из которых должен выйти в начале 2025 года. Режиссер рассказал, о чем эта картина.

«Мне пришло предложение снять концерт "Зверей" в "Лужниках", который был в августе. Это был действительно громадный и крутой концерт. С этим событием связано происшествие в жизни героев, история рассказывается через этот концепт. У меня это в график не влезало, но я его раздвинул, потому что "Звери" - это святое. Байопик впереди, а этот фильм мы сняли, он сейчас монтируется и, думаю, что выйдет в начале следующего года. Это не фильм-концерт, а романтический фильм, драмеди, можно и посмеяться, и поплакать. Это история любви, которая переходит из семьи в семью, от родителей к детям. Но в этой истории играет важную роль концерт, который был 20 лет назад и сейчас. Когда мы начинали с Ромой работать в 2000-м году, то не могли предположить, что группа "Звери" станет частью культуры, поэтому я согласился с идеей о съемках такого фильма, которая не мне пришла в голову. Это не совсем фильм о группе "Звери", но она является частью сюжета», - объяснил Войтинский.

По его словам, сейчас разрабатывается и сценарий будущего байопика.

«Мы сейчас встречаемся с Ромой и думаем, с какой стороны зайти и как сделать сокрушительный байопик, чтобы он всем дико понравился. Мы об этом с Ромой говорили и раньше. Наш проект был простроен еще и на клипах. Те первые клипы, которые я снимал, они очень известные, классные, их все помнят и знают, они глубоко засели. Многие предлагали снять байопик, но мы этого не делали. Однако сейчас стали снимать байопики, это очень интересный жанр и он очень успешен. Мы видим, как успешно сегодня идет фильм "Руки Вверх!". Это очень интересное явление, потому что никто не ожидал, что байопики могут быть настолько популярны», - заключил собеседник НСН.

Александр Войтинский ранее рассказал «Радиоточке НСН» об эмоциях, связанных с тем, что его новый фильм «Огниво» заработал в прокате более миллиарда рублей. Режиссер также сравнил эту картину с другим своим фильмом-миллиардером, сказкой «По щучьему велению».