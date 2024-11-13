Десять интересных фактов о сериале «Клон»

В начале двухтысячных на экранах появился сериал «Клон». Поначалу создатели не верили, что он завоюет сердца зрителей в 101 стране мира! Домохозяйки с удовольствием наблюдали за историей любви Жади и Лукаса. В этом году сериалу исполняется 23 года, но интерес не исчез. Многие любят пересматривать картину снова и снова. Специально для тебя мы подготовили подборку интересных фактов про «Клон».

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Поклонники массово начали записываться на танцы

На съемках новеллы Джованне пришлось срочно учиться танцевать животом. Это заняло у нее три месяца. Но этого было недостаточно для того, чтобы хорошо овладеть своим телом. Мастер-классы продолжались около года. И после выхода сериала спрос на уроки танца живота увеличился на 80%.

Маиза получила роль через постель

Актриса Даниэла Эскобар с детства мечтала о киношной жизни. Однако на большие проекты ее не утверждали. Так получилось, что продюсером «Клона» был ее муж. Даниэла с трудом уговорила возлюбленного, чтобы он взял ее в сериал. Поэтому можно сказать, что актриса попала в проект не совсем легально.

Новелла – самый дорогостоящий проект в компании Глобо

Создатели фильма тратили на съемку одной серии 20 тысяч долларов. К счастью, им удалось окупить все затраты.

Роман на экране перерос в реальный

Актеры, исполнившие роли Зейна и Иветти, настолько сблизились на съемочной площадке, что стали встречаться.

Сериал мог называться по-другому

Изначально создатели хотели называть картину «Второй шанс», однако сильно сомневались. Следом придумали иное называние – «Начать сначала», но и оно не прижилось. В итоге остановились на версии, которую сейчас все знают.

Трек “Urga” был написан российским музыкантом

Изначально Эдуард Артемьев создал композицию для фильма Никиты Михалкова “Урга — территория любви“. Но у трека были свои планы на эту жизнь.

Тяжелые погодные условия

Большая часть съемок проходила в пустыне Сахара. Не только актерам было тяжело из-за изнурительно жары, но и гримерам. Ведь практически через час у героев плавился грим на лица. Страдала также техника. Многие камеры вышли из строя, не выдержав высоких температур.

На съемках дежурили врачи

А во время съемок в Марокко всю команду сериала сопровождали доктора. Из-за жары многие падали в обмороки и получали солнечные ожоги, поэтому врачи следили за каждым. Кроме того, они помогали адаптироваться к местной кухне, полной пряностей.

А грудь ненастоящая!

Главной героине приходилась перед каждым съемочным днем надевать силиконовые вставки в области груди. Так ее достоинства смотрелись сочнее. Кроме этого, Джованне прикрепляли искусственные пряди волос, чтобы на голове был объем.

Премьеру хотели отложить

Показ сериала хотели перенести на более позднее время, так как жители США не успели отойти после теракта на башни-близнецы. Но продюсеры решили рискнуть, не откладывая премьеру. Зрители хорошо отнеслись к новинке.