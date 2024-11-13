Новая часть франшизы про Петрова и Васечкина выйдет в 2026 году

Киностудия имени Горького планирует выпустить в 2026 году в прокат новый фильм про приключения Петрова и Васечкина, сообщила на Международном форуме "Культура. Медиа. Цифра" гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

© Кадр из фильма

"Новые "Петров и Васечкин" со сценарием, базирующимся на идее того же автора Владимира Аленикова, который выпускал "Петрова и Васечкина" в советское время, - мы зайдем в следующем году с планом выхода в прокат в 2026 году", - сказала Слащева.

По ее словам, после выхода фильма, возможно, франшиза расширится до сериала.

"Возможно, родится сериал, комикс", - добавила гендиректор.

Ранее сообщалось, что Киностудия имени Горького пригласила режиссера Александра Войтинского для съемок фильма "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа". Об этом создатели картины рассказали на очной защите фильмов для детской и семейной аудитории в Фонде кино. Согласно сюжету, ребята попадают в прошлое во время экскурсии в Пятигорске и встречаются с Михаилом Лермонтовым.

В рамках форума "Культура. Медиа. Цифра" 13 и 14 ноября встречаются лидеры креативных индустрий России и других стран. Форум объединяет специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий - всего около 70 спикеров из более 10 стран.