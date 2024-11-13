«Большая маленькая ложь» может получить продолжение

Новый сезон сериала «Большая маленькая ложь», основанный на книге Лианы Мориарти пока не запускается в производство, так как канал HBO ждет выхода романа-продолжения от писательницы.

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«Мы все ждем книгу, которая, я полагаю, выйдет скоро, но у меня пока нет экземпляра в руках», — пояснил глава HBO Кейси Блойс.

Весь основной актерский состав, включая Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лору Дерн и Зои Кравиц регулярно высказываются за возвращение шоу, несмотря на то что с момента выхода второго сезона прошло уже пять лет.

Сама Лиана Мориарти недавно поделилась планами о написании сиквела к роману «Большая маленькая ложь». В интервью Radio Times она рассказала, что в новой книге будут взрослые дети главных героинь, которые теперь уже сами стали родителями подростков.

«Я пишу продолжение, в котором все дети станут подростками, а женщины — родителями подростков», — сказала она.

Пока нет даже приблизительной даты выхода книги.

Сериал был создан сценаристом и продюсером Дэвидом Э. Келли, а среди актеров также были Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Джеймс Таппер и Джеффри Нордлинг. В роли второго плана во втором сезоне также появилась Мэрил Стрип.