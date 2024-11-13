Фанатам «Назад в будущее» ответили на просьбы снять четвертый фильм

Американский продюсер Боб Гейл, работавший над сценарием трилогии «Назад в будущее», разрушил надежды поклонников франшизы на четвертую часть, его слова приводит таблоид TMZ. Сценарист твердо заявил, что ни перезапуска, ни какого-либо дополнительного эпизода никогда не будет.

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Поклонники «Назад в будущее» и Universal Pictures могут перестать гадать — и определенно перестать спрашивать — потому что четвертого фильма никогда не будет. И что не менее важно, никогда не будет перезагрузки или дополнительного выпуска, — говорится в публикации.

Таким образом Гейл прокомментировал идею режиссера Роберта Земекиса превратить мюзикл по «Назад в будущее» в отдельный фильм. Однако сценарист посоветовал забыть об этом. Гейл напомнил фанатам трилогии, что они в любое удобное для них время могут пересмотреть оригинальные фильмы с актерами Майклом Джей Фоксом и Кристофером Ллойдом.

Ранее оскароносный актер Гэри Олдман рассказал, что хотел бы сняться в перезапуске истории о мальчике-волшебнике Гарри Поттере от НВО. По словам артиста, он готов воплотить образ профессора Альбуса Дамблдора. В оригинальной серии фильмов Олдман сыграл крестного отца юного мага Сириуса Блэка.