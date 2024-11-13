«Союзмультфильм» выпустит две новые экранизации в 2026 году

"Союзмультфильм" анонсировал выпуск двух полнометражных анимационных фильмов к 2026 году, сообщила ТАСС председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, отвечая на вопрос о стратегических целях студии.
"Наши стратегические цели - к 2026 году выпустить два полнометражные фильма", - сказала она.
По ее словам, к созданию фильмов уже приступили.
"У нас сейчас в работе одновременно четыре полнометражных анимационных кинопроекта. Например "Малуша", "Тайны Чароводья", экранизации популярных книг, которые были изданы", - рассказала она ТАСС.