Появились новые кадры фильма «Соник в кино 3»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали несколько новых кадров фильма «Соник в кино 3». На них изображены центральные герои ленты: Шэдоу, Джеральд Роботник, доктор Эггман, сам Соник, Наклз и Тейлз.

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Также у кинокомпании Paramount Pictures уже есть планы на четвёртую часть — нового героя мельком покажут в конце триквела. По словам авторов, по важности и эпичности для франшизы «Соника», третий фильм будет сопоставим по масштабам с «Мстителями».

В новой части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Мировая премьера ленты состоится 20 декабря.

Новые кадры

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма