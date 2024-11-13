Звезда «Теда Лассо» ответил на критику финала сериала

Американский актёр Джейсон Судейкис прокомментировал критику третьего сезона сериала «Теда Лассо», в котором он сыграл главную роль. С артистом поделились цитатой из новой книги Джереми Эгнера про финал сериала, где тот оказался недоволен уходом многих героев на второй план, включая Нейта и Кили.

© Чемпионат.com

Судейкис не согласился со словами писателя и заявил, что автор наверняка не понял посыл сериала. Актёр напомнил, что после финала все персонажи обрели глубину и стали лучше, а тем зрителям, кто этого не понял, «не хватает воображения».

«Тед Лассо» — это как театр. Сериал, особенно третий сезон, просит зрителей быть активными участниками. Кто-то соглашается, кто-то нет. Некоторые люди хотят только судить – они не хотят проявлять любопытство. «Будьте любопытны, а не осуждайте». Я никогда не пойму людей, которые будут так нагло говорить о чём-то, чего они явно не понимают. И это не их вина. У них нет воображения, и они не могут его использовать. В финале сериала все персонажи оказались в лучшей форме, чем в его начале. И если вы этого не видите в сериале, то я не знаю, какое шоу вы смотрите.

Сериал «Тед Лассо» рассказывал про тренера по американскому футболу, который приехал в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд». Проект завершился после выхода третьего сезона в 2023 году. По данным СМИ, авторы шоу готовятся вернуться к работе над шоу в ближайшие месяцы, однако Apple до сих пор не подтвердила эту информацию.