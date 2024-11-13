Драма «Мсье Азнавур» расскажет о жизни французского шансонье

Серия кинопортретов звезд шоубизнеса - "Рэй", "Элвис", "Рокетмен", "Жизнь в розовом цвете", "Богемская рапсодия" пополнилась картиной "Мсье Азнавур".

© Российская Газета

Шарль Азнавур, армянин по происхождению, ставший для меломанов одной из икон и символом прекрасной Франции, покинул нас в 2018 году в возрасте 94 лет, оставив более 1300 написанных им песен и 180 миллионов проданных альбомов. В мае этого года ему исполнилось бы 100 лет, и к этой дате был приурочен выход байопика о великом шансонье. Сценаристов и режиссеров фильма незадолго до кончины выбрал сам Азнавур - это Мехди Идир и Гран Кор Маляд; первый в юности был хип-хоп-танцовщиком, второй - поэт и шансонье. Оба успешно дебютировали в кино, получив номинацию на премию "Сезар" за первый фильм "Пациенты". Сразу скажу, что именно сценарий и режиссура выходящего на экраны байопика "Мсье Азнавур" вызывают вопросы.

Трудности этого жанра связаны с обилием материала, который нужно втиснуть в два часа сеанса. Успех приходит в тех редких случаях, когда авторам удается уйти от чистой фактографии и предложить свой взгляд не на памятник, а на творца, художника, человека. Пусть даже ценой верности историческим фактам. Типичные болезни жанра - торопливые пробежки по пунктам биографии, иллюстративность, интонация пиетета перед героем. Все это в фильме об Азнавуре умножено тем, что сам шансонье последние месяцы жизни руководил отбором материала для кино о себе, стараясь ничего не упустить из своей долгой жизни - фактически это автобайопик.

Он делится на пять глав и начинается с детства героя, сына швеи и ресторатора: в отцовском кабачке гости лихо пляшут под русский романс "Две гитары за стеной жалобно заныли…". Скороговоркой затронуты переезд во Францию, война и освобождение американцами Парижа, нищета семьи, проданный отцом золотой зуб, первый выход мальчугана на некую сцену, ослепившую его софитами, и встреча с пианистом Пьером Рошем (Бастьен Буйон) - их дуэт услышала Эдит Пиаф (Мари-Жюли Бо) и обратила внимание на занятного артиста "с хриплым голосом".

Здесь очень чувствуется работа прихотливой памяти Азнавура, высвечивающей чем-то ему дорогие моменты: вот судьбоносный танец с Пиаф, вот ее своевольная манера звезды, вот безумный рывок дуэта вслед за ней в Нью-Йорк, куда оба прибывают, не ведая о необходимости визы. Здесь же и фантастическое поведение офицеров паспортного контроля, которые, послушав невнятное мурлыканье, поняли, что перед ними будущие суперзвезды, и впустили искателей счастья на землю их мечты. Нет только самостоятельной фабульной линии, взгляда со стороны - сюжет авторской мысли заменен "линией жизни". И крайне скудна психологическая обоснованность поступков. Непонятна, например, наивная вера начинающих шансонье в готовность Эдит Пиаф покровительствовать любому их сумасбродному решению и ее равнодушие к их судьбе: оба улетели в Монреаль, чтобы бесславно выступать в захудалом кабаре.

Так же легковесно подан скачок от постоянных провалов героя, рискнувшего отправиться в сольное плаванье (пресса предположила, что у певца ларингит. "Я порву связки, но буду петь!", - ответил Азнавур), к его внезапному триумфу на гастролях в Касабланке, где публика приветствовала певца стоя. Уже свыкнувшись с пунктирным пересказом фактов, невольно начинаешь воспринимать фильм, как смену живых картинок в "Википедии".

А темп пересказа ускоряется, и переход от постоянных бедствий к преуспеванию и богатству дан бобслеем все более шикарных вилл, бассейнов, лимузинов, мехов, изысканных женщин и прочих примет успеха. Теперь к новой звезде слетаются первые знаменитости мира, следует дуэт с Джонни Холидеем и встреча с Фрэнком Синатрой, которому герой обещает добиться таких же, как у того, гонораров. Вообще, тема самодовлеющей амбициозности и меркантильности так хорошо акцентирована в фильме, что романтический ореол вокруг кумира грозит потускнеть.

Самокритично подана тема женщин в его жизни. Он хорошо запомнил наказ Эдит Пиаф: звезда должна быть одинокой - я же не замужем! И даже когда его сразила красотой шведская модель Улла, он не сразу согласился на брак, который, сразу понятно, не будет счастливым. Семьянин из звезды никакой: судя по фильму, от дефицита отцовского внимания погряз в наркоте и погиб сын Патрик.

На роль Азнавура приглашен французский алжирец Тахар Рахим, прославившийся исполнением главной роли в "Пророке" Жака Одиара. Он принял вызов очень серьезно - изучал по записям манеру, пластику, мимику шансонье, брал уроки пения и фортепиано, даже рискнул сымитировать пение Азнавура. Но психологические обоснования того, что он играет, актеру важнее внешнего сходства, и Рахим не смог уйти от простого подражания - Азнавуром так и не стал. Что особенно видно в финале, где нам дарят документальные кадры с реальным Азнавуром.

Но есть в фильме элемент, который с лихвой оправдывает потраченные на просмотр два с лишним часа. Это французский шансон - сегодня его нелегко услышать даже во Франции. Это погружение в эру великой балладной музыки, проникающей в душу негромкими мелодиями и текстами, в которых есть драматический исповедальный смысл. В ком-то фильм вызовет всплеск ностальгии по временам, когда с эстрад еще доносились звуки живой, сложной, думающей жизни, кто-то впервые узнает, что и музыка может быть содержательной. Для кого-то станет открытием само имя Азнавура. То, что фильм был мгновенно куплен для проката в десятках стран, говорит о его своевременности и актуальности.