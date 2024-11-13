В Казани открыли дни китайского кино с показа драмы о молодом танцоре

Дни китайского кино в Казани стартовали с показа комедийной драмы "Шаг к мечте: раз и навсегда", которая рассказывает о молодом уличном танцоре, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала ТАСС директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова, всего во время фестиваля зрители смогут увидеть пять фильмов, завоевавших наибольшую популярность в самом Китае за последние два года. По ее словам, картины рассказывают о чувствах, эмоциях и переживаниях людей, которые понятны и знакомы зрителям по всему миру.

"Эти фильмы прошли прокат не только в Китае, но и других странах, и получили уже некий рейтинг. Мы будем показывать их три дня, и все залы уже заполнены", - сказала она.

Кинопоказы проходят в кинотеатре "Мир". В программе также представлены хиты китайского кинопроката - спортивная комедийная драма "Живешь только раз", ставшая самым кассовым китайским фильмом 2024 года, мелодрама "Я люблю тебя!", криминальный триллер "Бесконечное путешествие" и спортивная драма "Китайский пинг-понг: отпор из тупика".

Дни китайского кино в Казани станут важной частью культурной программы Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который проходит в Казани с 13 по 15 ноября. Деловая программа форума включает 70 сессий по темам торговли, инвестиций, технологий, логистики, нефтехимии, сельского хозяйства, образования, туризма. На форуме ожидают более 10 тыс. участников, зарегистрированы представители 69 субъектов РФ и 26 административных подразделений КНР. В рамках форума также пройдет международная выставка Russia China Expo, запланирована широкая культурная программа.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.