Бен Стиллер сражается с племянниками и фермой в трейлере «Щелкунчиков»

Первый трейлер фильма «Щелкунчики» (Nutcrackers) обнародовал 12 ноября 2024 года видеосервис Hulu. «ИнтерМедиа» напоминает, что сюжет новогодней комедии режиссера Дэвида Гордона Грина с Беном Стиллером в главной роли не имеет ничего общего со сказкой Гофмана или балетом «Щелкунчик» (хотя некоторые отсылки к ним есть в трейлере, например, звучащая за кадром музыка Чайковского).

© Кадр из фильма

В фильме городской житель, работоголик и холостяк Майк вынужден стать временным опекуном четырех своих осиротевших племянников (чьи родители погибли в ДТП) и отправляется приглядывать за ними на ферму накануне рождественских праздников. Эти неожиданные обстоятельства изменят его жизнь и мировоззрение.

Интересно, что исполнители главных ролей 13-летний Гомер, 11-летний Улисс и 8-летние двойняшки Арло и Атлас Янсон - настоящие братья и сестры, у которых раньше не было актерского опыта. Грин дружен с их матерью Кэри Уильямс, которая была его одноклассницей в киношколе, и картину снимали на ее семейной ферме и в ее танцевальной студии.

В «Щелкунчиках» также сыграли Линда Карделлини, Эди Паттерсон, Тим Хайдекер и Тоби Хасс.

Премьера фильма состоится на Hulu 29 ноября.