В Ашхабаде открылся кинофестиваль тюркского мира «Горкут ата»

Кинофестиваль тюркского мира "Горкут ата" открылся в среду в Ашхабаде, передает корреспондент ТАСС. В фестивале примут участие картины из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции и Узбекистана, Россия представлена Тувой и Башкирией.

"Основной целью международного кинофестиваля Gorkut ata ("Горкут ата"), проводимого с участием представителей тюркских государств, является продвижение сотрудничества в области кинематографии, развитие киноискусства, ознакомление мирового сообщества с культурой тюркских народов. Участие известных киноведов, актеров и экспертов Российской Федерации совместно с тюркскими государствами в этом мероприятии свидетельствует о широкомасштабном взаимодействии в данном направлении," - отметил в обращении участникам кинофестиваля президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Текст обращения привело государственное агентство TDH.

Мероприятие приурочено к объявлению Международной организацией тюркской культуры города Анау культурной столицей тюркского мира на 2024 год, а также к празднуемому в этом году 300-летию со дня рождения туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

Открытие началось с прохода по красной дорожке участников фестиваля. Далее во Дворце Мукамов оно продолжилось театрализованным выступлением, в котором представили песенные, музыкальные и танцевальные номера, посвященные тюркской культуре.

Режиссер из Тувы Виталий Петров рассказал о том, что привез на фестиваль картину "Караташ" ("Черный камень").

"Это первый зарубежный показ фильма будет. <...> Было бы здорово, если бы наши фильмы показывались бы на территории этих стран (тюркских - прим. ТАСС)", - сказал он журналистам, отметив, что хотел бы также рассмотреть совместные проекты с участниками конкурса.

Фестиваль продлится по 15 ноября, в рамках него пройдут актерские и режиссерские мастер-классы, а также встреча кинематографистов тюркских стран. "Горкут ата" в Ашхабаде стал IV кинофестивалем тюркского мира. Предыдущий прошел в азербайджанском городе Шуша, который был культурной столицей тюркского мира в 2023 году.