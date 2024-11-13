Вышел трейлер фильма «Одна дома. Великолепная пятерка»

Первый трейлер фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» обнародовала 13 ноября 2024 года кинокомпания Russian World Vision. «ИнтерМедиа» напоминает, что в сиквеле комедии «Одна дома» снялись Виталия Корниенко, Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Илья Малаков, Артем Гайдуков и другие. Режиссером с сценаристом стал Руслан Паушу.

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Главная героиня Стефания (Корниенко), участвуя в съемках новогоднего вестерна, ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.

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В российский прокат «Одна дома. Великолепная пятерка» выйдет 12 декабря.