«Гладиатор 2» должен собрать $600 миллионов для окупаемости

Издание Variety опубликовало большое интервью с Полом Мескалем — главной звездой будущего «Гладиатора 2». Журналисты пообщались с ирландским актёром и поделились деталями бюджета картины, который превысил $ 250 млн.

© Кадр из фильма

По данным издания, столь большие затраты на фильм привели к тому, что ленте необходимо собрать около $ 600 млн только для выхода в ноль. Дело в том, что кинотеатры забирают примерно половину выручки с билетов, поэтому фильму нужно стать одним из главных кинособытий года, чтобы преодолеть эту отметку.

Сейчас «Гладиатору 2» предрекают уверенный старт: только в США фильм может стартовать с $ 65 млн. Если ленте удастся покорить эту цифру, то это будет рекордный показатель в карьере Ридли Скотта. Премьера ленты состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа в США.