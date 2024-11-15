Вышел трейлер фильма «‎Одна дома. Великолепная пятерка»

"Одна дома. Великолепная пятерка" - это продолжение фильма 2023 года с новым сюжетом и героями.

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Главная героиня Стефания - сообразительная и настойчивая девочка, любящая приключения. Во время участия в съемках новогоднего вестерна она ведет блог об актерских днях на площадке. Он привлекает внимание нескольких юных поклонников: Алекса, мечтающего стать звездой, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани.

Однажды кто-то похищает главного героя фильма, в съемках которого участвует Стефания, - пони Геннадия. Девушка принимает решение заняться поисками и обращается к своим подписчикам за помощью. Алекс, Маша, Тим и Ваня объединяются, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.

Над фильмом работали режиссер Руслан Паушу, продюсер Константин Елкин.

Главную роль исполняет Виталия Корниенко, известная по фильму "Лед 2", сериалам "Папины дочки" и "Пищеблок". Анастасия Панина, раньше снимавшаяся в проектах "Психологини" и "Физрук", играет роль ее мамы, талантливого врача. Экспрессивный режиссер в фильме - Михаил Полицеймако, известный по сериалу "СуперИвановы". Интернет-соратника Стефании сыграла Галина Стаханова, ранее снимавшаяся во франшизе "Елки". Суровый актерский агент, который знает все о бизнесе, но ничего о дружбе, - Алика Смехова. Максим Студеновский, которому принесло успех участие в сериале "Два отца и два сына" в тандеме с Дмитрием Нагиевым, исполнил роль бандита-аниматора. Незадачливого каскадера-романтика сыграл Илья Малаков.

Режиссер рассказывает, что во время съемок его вдохновлял советский фильм "Человек с бульвара Капуцинов", в котором главные роли исполнили Андрей Миронов и Михаил Боярский. Эта картина показывает, как сильно искусство способно влиять на людей, окрылять и разочаровывать их. Та же идея вложена в фильм "Одна дома. Великолепная пятерка".

В кино - с 12 декабря.