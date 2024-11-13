Объявлены первые обладатели премий Европейской киноакадемии. Победители определены в восьми номинациях так называемых Excellence Awards решением специального жюри, а не голосованием членов академии.

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По две награды получили фильмы «Субстанция» (операторскую работу Бенджамина Кракуна и визуальные эффекты) и «Девушка с иглой» (дизайн и музыку Фредерикке Хоффмайера). Картина «Эмилия Перес» удостоена приза за лучший монтаж Жюльетт Вельфлинг, драма «Одержимая» - за лучший костюмы, фильм «Снова наступит рассвет» - за лучший грим и прически, «История Сулеймана» - за лучший звук.

Эти премии, как и награды в основных категориях (номинанты были объявлены в начале ноября), будут вручены на церемонии Европейской кинопремии в швейцарском городе Люцерн 7 декабря 2024 года.