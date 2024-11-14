Пиратские фильмы Голливуда вернули в кинотеатры России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России вновь показывают голливудские фильмы. С 7 по 14 ноября в кинотеатрах страны нельзя было посмотреть ленты от западных киностудий (на манер нового «Джокера», третьего «Венома» и так далее).

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Инициативу с отменой проката голливудских фильмов запустили, чтобы поддержать отечественный кинопрокат. В период с 7 по 14 ноября вышли ленты «Огниво» и «Любовь Советского Союза».

Ранее в этом году кинотеатры России уже практиковали временный отказ от проката зарубежных блокбастеров. Тогда фильмы не показывали в период майских праздников.