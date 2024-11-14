В Сибири начали съемки фильма о самой титулованной команде глухих хоккеистов

Съемки документального фильма "Безмолвные атаки", о самой титулованной команде хоккеистов с инвалидностью по слуху, ставших в 2024 году чемпионами России в 15-й раз, начались в Новосибирске. Работу над кино планируется завершить к лету 2025 года, сообщила продюсер картины Екатерина Ивантеева.

"Если говорить сюжетно об этой истории, то это люди, вдохновленные идеей, которая из дворовой команды приводит их к вершинам спортивного олимпа. Съемки только стартовали, у нас была одна смена, мы планируем завершить этот фильм в следующем году. К лету он точно будет готов", - сказала она в пресс-центре ТАСС.

Ивантеева пояснила, что команда проекта стала победителем всероссийского конкурса "Россия - взгляд в будущее", который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Постановщиком картины выступит молодой новосибирский режиссер Василий Ковбасюк, предыдущая картина которого "Лимб" участвовала в конкурсе фестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Генеральный продюсер ФПРК Союза кинематографистов России Элла Тухарелли отметила, что в Новосибирской области сильная школа кинодокументалистики.

"Наш принцип - это региональность, что не все кино должно сниматься в Москве или московскими режиссерами, потому что ребята на местах тоньше и четче видят все", - добавила Тухарелли.

Замминистра культуры региона Ирина Рудовская отметила, что в регионе принята дорожная карта развития кинематографа. В ближайшее время в области планируется создание кинокомиссии и системы рибейтов, когда кинопроизводители получают компенсацию во время работы в регионе. Планируется, что в Новосибирской области будет развиваться как документальное, так и художественное кино.