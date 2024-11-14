Появились первые кадры ленты «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс

Издание Deadline предоставило первые кадры фильма «Умри, моя любовь». Главные роли в ленте сыграли Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс.

© Чемпионат.com

Картина основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Она расскажет о том, как девушка живёт в сельской местности США, а после рожает ребёнка и начинает постепенно сходить с ума.

Кадры картины

© Excellent Cadaver

© Excellent Cadaver

© Excellent Cadaver

Сняла картину Линн Рэмси, постановщица фильмов «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином»

Вместе с Паттинсоном и Лоуренс в каст картины вошли Лакит Стэнфилд, Сисси Спейсек, Ник Нолти. Премьера ленты состоится в 2025 году, но точных дат создатели пока что не называют.