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Карен Шахназаров рассказал, есть ли пропаганда чайлдфри в российском кино

Глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что не считает новый закон о запрете пропаганды чайлдфри опасным для российского и советского кино. В интервью «Известиям» он добавил, что не видел подобных призывов даже в современных фильмах, снятых в РФ.

Карен Шахназаров рассказал, есть ли пропаганда чайлдфри в российском кино
© globallookpress.com

Честно говоря, я не видел даже в современных российских картинах пропаганды чайлдфри. Хотя, конечно, я не все смотрю. Но мне кажется, что этот закон больше касается той продукции, которая существует в интернете в первую очередь, — блогов и им подобной, — сказал Шахназаров.

Режиссер добавил, что не считает нужным отказываться от прокатных удостоверений, иначе на российском рынке может «воцариться хаос». Так он прокомментировал запрет показа в кинотеатрах фильма режиссера Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа».

Шахназаров добавил, что те или иные ограничения существуют во всех странах. В пример он привел фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, который был 40 лет запрещен в Великобритании из-за большого количества насилия.

Ранее режиссер призвал ограничить проведение больших праздников в стране в период проведения специальной военной операции. Однако в этом вопросе, по его словам, нужно знать меру.

До этого Шахназаров отметил, что России бы пригодился центр, регулирующий информационную повестку. Так он ответил на вопрос, нужно ли стране министерство пропаганды.

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Заводной апельсин
Стэнли Кубрик
Карен Шахназаров