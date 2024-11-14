Появились свежие кадры фильма «Мария» с Анджелиной Джоли

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. На них можно увидеть актрису в образе певицы Марии Каллас и других героев.

© Чемпионат.com

Фото и кадры со съёмок

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Лента расскажет о Марии Каллас, всемирно известной оперной певице, которая живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Картина сконцентрируется на закате карьеры звезды.

Также в актёрский состав вошли Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера, Ребека Стейнберг и другие. Кресло режиссёра занял Пабло Ларраин («Стая»).

Премьера «Марии» в кинотеатрах России состоится 28 ноября.