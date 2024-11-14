В фильме Балабанова «Брат» нашли неприметные киноляпы

Несколько киноляпов обнаружили в культовом фильме «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Об этом пишет РБК Life.

© кадр из фильма «Брат»

Криминальная драма была выпущена в 1997 году, главные роли — братьев Данилы и Виктора Багровых — сыграли Сергей Бодров и Виктор Сухоруков. Издание РБК Life обратило внимание на неточности в некоторых эпизодах картины.

Так, в сцене, в которой Данила ужинает дома, где живет вместе с мамой, показан стол. На нем находятся посуда и еда, но уже в следующем кадре на столе возникает CD-плеер с открытой крышкой. Кроме того, в сцене беседы Виктора с криминальным авторитетом Круглым (его сыграл Сергей Мурзин) на столе можно заметить бутылку коньяка, телефон и солнцезащитные очки. Через пару секунд очки исчезают из кадра.

В эпизоде, когда Данила с оружием приходит выручать брата в квартиру, герой входит в кухню, при этом на холодильнике лежит похожий на зажигалку предмет. Через мгновение при смене ракурса здесь появляются бутылка и жестяные банки. Также в одной из сцен фильма можно увидеть оператора: силуэт человека с камерой заметен в отражении в стекле трамвая, в котором едут бандит Круглый и подруга Багрова Светлана.

Ранее стало известно, что создавшая фильмы «Брат» и «Брат 2» петербургская кинокомпания СТВ подала в суд на предпринимателя из Липецка Дмитрия Соколова, выпустившего фляжку с высказыванием Данилы Багрова «Сила в правде». Организация потребовала с бизнесмена 150 тысяч рублей за использование цитаты из фильма, все права на который принадлежат СТВ, пишет Ura.ru.