Фестиваль кино тюркских стран открылся в Ашхабаде

Все самое интересное, что есть в киноиндустрии тюркских стран, можно посмотреть в Ашхабаде. В столице Туркменистана открылся международный фестиваль «Горкут ата», передает «МИР 24».

В столицу Туркменистана прибыли делегации из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, нескольких российских регионов, а также из Турции. Хозяева встретили гостей, как того требуют традиции, – с угощениями. На красной ковровой дорожке режиссеры, актеры, киноведы. В программе как художественные, так и документальные киноленты. Представлены и короткометражки.

«Все фильмы, представленные на фестивале, демонстрируют глубокие культурные ценности и богатую традицию тюркских народов. Для меня важно, как в этих фильмах раскрывается современная жизнь, соединенная с нашими корнями, с историей. Особенно впечатляют работы, которые фокусируются на тюркской культуре и ее сохранении. Я думаю, что такие фильмы могут быть настоящими послами нашего культурного наследия на международной арене», – отметил участник фестиваля Гювен Фарук.

Церемония открытия фестиваля прошла во Дворце мукамов. Для гостей зачитали обращение президента Туркменистана. Затем был праздничный концерт. Показы фильмов конкурсной программы проходят в кинотеатрах Ашхабада.