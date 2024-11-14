О чем сериал «Скорая помощь» от НТВ и кому его стоит посмотреть

18 ноября на телеканале НТВ состоится премьера седьмого сезона популярного сериала «Скорая помощь». Его выхода с нетерпением ждут поклонники.

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Главный герой картины Константин Кулыгин вместе с коллегами продолжит спасать жизни и помогать больным, постепенно вспоминая свое прошлое. Главную роль в мелодраме бессменно исполняет заслуженный артист России Гоша Куценко. Также в сериале участвуют Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Петр Баранчеев и другие.

В новом сезоне на главного героя, как всегда, свалятся неожиданные испытания. Но рядом есть друзья — сотрудники родной подстанции скорой помощи, которые готовы помочь. И какой бы непростой ни была личная жизнь героев, в первую очередь они — врачи. Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще врачи скорой пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Выезжая к пациентам, герои сериала забывают обо всем, кроме желания помочь, спасти, вернуть.

— В седьмом сезоне есть и комедия, и драма. «Скорая помощь» — популярный народный сериал, его смотрят семьями. Мы рады, что достигли такой прекрасной творческой высоты, и стараемся соответствовать. У каждого проекта есть свои достоинства. У сериала — это свобода. Конечно, если дело касается медицинской части, то мы стараемся все сделать максимально достоверно. А вот когда играем линии своих персонажей, то, конечно, расслабляемся. Ведь мы прекрасно разбираемся в материале и будто уже живем с этими героями на соседней улице. Сериал соткан из жизненных ситуаций, — рассказал Гоша Куценко.

Как отметил режиссер-постановщик Богдан Дробязко, в седьмом сезоне после потери памяти главный герой Костя Кулыгин вновь сядет за руль скорой помощи, но уже в абсолютно другом состоянии. Он совершенно не помнит самого себя, но не потерял свой когнитивный навык. Кулыгин все так же хорошо водит машину, но вот медициной заниматься уже боится, потому что после потери памяти больше не уверен в своих способностях и не хочет навредить кому-либо. Можно сказать, что это один из самых ярких внутренних конфликтов в сериале, вокруг которого строится вся история.

— Герой разрывается между своим талантом и внутренними сомнениями. Он способный человек, но не может себе позволить в полной мере вернуться к прежней работе из-за моральных принципов. В остальном все останется как всегда: шутки наших героев, различные перипетии и любовь, которая, безусловно, проходит красной линией через весь сериал. У нас вообще многое крутится вокруг любви: любви к профессии, к людям, как к близким, — отметил Богдан Дробязко.

Сериал полюбили и взрослые, и дети. Богдан Дробязко признался в том, что ему часто пишут дети и подростки, которые смотрят сериал, а в социальных сетях появились даже фан-группы, посвященные сериалу. А по мнению Александра Тютина, очень много ребят после просмотра этой истории поступают в медицинские колледжи, об этом они сами пишут в социальных сетях.