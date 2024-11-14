У Marvel есть большие планы на Карателя в исполнении Джона Бернтала

Недавно глава телевизионного направления Marvel Studios Брэд Уиндербаум поговорил про Карателя в исполнении актёра Джона Бернтала. На него, как оказалось, есть большие планы.

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По словам Брэда, Marvel что-то готовит для Карателя. Вероятно, герой сыграет большую роль в будущих событиях или получит собственную глобальную историю. Пока что в детали Уиндербаум не вдавался.

На 100% мы чувствуем то же самое! Я не могу дождаться, когда вы увидите его в «Сорвиголове, рождённом заново».

Джон Бернтал дебютировал в роли Карателя в одноимённом сериале, который вышел на Netflix в 2017 году и завершился в 2019-м. Следующее появление персонажа ожидается в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» — проект выйдет в 2025 году.