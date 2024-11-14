Топ-5 фильмов, которые поднимут праздничное настроение

Самое сказочное время в году — это Новый год. Каждый его ждет, но переключиться с мрачного осеннего настроение не так уж и просто. У нас есть решение! Мы вдохновились захватывающей историей семьи из фильма «Поймай собаку, если сможешь», который вышел в прокат совсем недавно. И собрали для вас несколько фильмов для создания праздничной атмосферы.

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Джек Фрост (1998)

Популярный певец Джек живет активной звездной жизнью: съемки, концерты и бесконечные гастроли. Несмотря на загруженный график, у него чудесная семья, на которую времени совсем не остается. В один момент Джек понимает, что проживает жизнь зря и решает все изменить: он садится за руль и едет домой к своему сыну. По дороге мужчина попадает в смертельную аварию, но в канун Рождества судьба преподносит ему главный подарок — возрождение, но уже в ином виде.

Хранитель времени (2011)

Приключенческий семейный фильм Мартина Скорсезе, снятый по мотивам графического романа Брайана Селзника «Изобретение Хьюго Кабре». Хьюго — 12-летний сообразительный мальчик. Он сирота и единственная его ценность — загадочная кукла, которую ему оставил покойный папа. Тайна необычного механизма внутри не дает покоя Хьюго, и со временем он ее раскрывает. После мальчик отправляется в долгое путешествие, которое подарит ему то, что он так долго искал.

Поймай собаку, если сможешь (2024)

Жизнь среднестатистической семьи Колечкиных круто меняется, когда их любимый домашний питомец — собака Кристи проглатывает старинную драгоценность — кольцо царицы Нефертити. В то время, как за Кристи охотятся грабители, глава семьи Борис, его жена и бизнесмен Амиантову попадают в любовную перепетию. Амиантов пытается завоевать внимание жены Колечкина, но дочь Бориса Луша во всем поддерживает папу и помогает ему показать себя с лучшей стороны.

12 рождественских свиданий (2011)

Зима — время романтики, ведь в праздники особенно хочется быть с кем-то, чувствовать любовь и тепло. Главная героиня комедии «12 рождественских свиданий» никак не может отпустить прошлое. Думая о бывшем парне, она срывает свидание вслепую с обаятельным юношей Майлзом. Но как мы знаем, в Сочельник случаются чудеса, и жизнь предоставляет ей шанс пережить этот день снова. Получится ли у девушки понять, чего она по-настоящему хочет?

Плохой Санта (2003)

Вилли — совсем необычный Санта-Клаус. У него сомнительное прошлое и криминальные наклонности… Такому Санте точно не захочешь доверить вести детский праздник. Вилли за свою жизнь успел отсидеть в тюрьме, несколько раз женится и совершить не одну кражу. У него есть традиция: каждый год на Рождество вместе с коллегой грабить торговые центры. Однажды мужчина знакомится с мальчиком, который искренне в него поверил. Теперь Вилли придется стать настоящим волшебником и творить чудеса.