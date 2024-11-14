Эротический триллер «Плохая девочка» выйдет в российский прокат

Эротический триллер студии А24 "Плохая девочка" (Babygirl) выходит в российский прокат 16 января 2025 года.

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По сюжету глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих. В главных ролях - Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас. Режиссер и автор сценария Халина Рейн (ее фильм "Инстинкт" выдвигался на "Оскар" от Нидерландов). Сегодня вышел дублированный трейлер картины.

Напомним, что за работу в этом фильме Николь Кидман получила "Кубок Вольпи" - приз за лучшую женскую роль - на 81-м Венецианском международном кинофестивале в сентябре этого года. Актриса рассказывает о картине так:

"Уверена, фильм заставит вас о многом задуматься и многое пересмотреть в своих взглядах. Тут не будет безжалостных оценочных суждений".

Халина Рейн - режиссер, продюсер и автор сценария - говорит о сути фильма: