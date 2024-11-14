Эротический триллер «Плохая девочка» выйдет в российский прокат

В России выйдет фильм, за который Николь Кидман получила приз в Венеции-24
Эротический триллер студии А24 "Плохая девочка" (Babygirl) выходит в российский прокат 16 января 2025 года.
По сюжету глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих. В главных ролях - Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас. Режиссер и автор сценария Халина Рейн (ее фильм "Инстинкт" выдвигался на "Оскар" от Нидерландов). Сегодня вышел дублированный трейлер картины.
Напомним, что за работу в этом фильме Николь Кидман получила "Кубок Вольпи" - приз за лучшую женскую роль - на 81-м Венецианском международном кинофестивале в сентябре этого года. Актриса рассказывает о картине так:
"Уверена, фильм заставит вас о многом задуматься и многое пересмотреть в своих взглядах. Тут не будет безжалостных оценочных суждений".
Халина Рейн - режиссер, продюсер и автор сценария - говорит о сути фильма:
"Я задавалась вопросом, что же такое любовь к самому себе. Могу ли я принять и полюбить себя?". Халина признается, что впервые она задумалась над этим во время съемок в фильме Пола Верховена "Черная книга", где исполнила одну из главных ролей. "Пол Верховен часто говорил мне о том, что снять хороший фильм получается, лишь когда задаешься конкретным вопросом. Приступая к работе над моей картиной, я часто рассуждала о том, преобладают ли в нас животные инстинкты, или все же мы можем взять над ними верх. Способны ли мы усмирить страсть внутри себя? Можно ли примириться с тем, что у каждого из нас есть несколько порой абсолютно противоположных сторон личности, так ли просто полюбить и принять себя целиком, не испытывая при этом чувства вины?".