Начались съемки триллера «Побудь со мной»

Стартовали съёмки полнометражного триллера «Побудь со мной». Производством занимается онлайн-кинотеатр Okko вместе с кинокомпанией «Место силы».

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Сюжет расскажет об Александре, которая познакомилась в клубе с привлекательным парнем, и это обернулось для героини кошмаром. Она просыпается в незнакомой квартире с бронированными окнами, решётками и звукоизоляцией, постепенно осознавая, что её новый знакомый, казавшийся ещё вчера мужчиной мечты, на самом деле жестокий маньяк, оставивший её взаперти.

Фото со съёмок

Режиссёром проекта по сценарию Елены Гершановой выступает Илья Аксёнов. В ленте снимаются Вера Строкова, Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Ольга Тумайкина, Арсений Кудряшов и Татьяна Яхина.