Продюсер Вайнштейн рассказал о съемках фильма с Машковым

Работа над фильмом "В списках не значился" (режиссер Сергей Коротаев) по одноименной повести писателя Бориса Васильева идет полным ходом. Картина приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а ее премьера состоится 1 мая 2025 года. Лента расскажет о лейтенанте Николае Плужникове - последнем защитнике Брестской крепости, который сражался с фашистами до последнего вздоха. Одну из главных ролей исполняет художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России, Владимир Машков.

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Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн специально для читателей "РГ" рассказал о фильме и о том, почему его решено снять и выпустить именно сейчас. Более того, поделился рассказом о спектакле в Театре Олега Табакова.

"Я помню свое первое впечатление, когда с родителями побывал на спектакле "В списках не значился" в "Ленкоме", где Александр Абдулов играл главную роль. Это был совершенно потрясающий спектакль. Уже после него я прочитал книгу, и она действительно меня поразила. Мы экранизируем роман, сценарий к фильму написал известный драматург Олег Антонов, который очень внимательно работал с произведениями Бориса Васильева и который прекрасно знает, что здесь самое главное - не потерять манеру повествования, интонацию человека, прошедшего войну. Я счастлив, что был знаком с Борисом Васильевым, это был совершенно невероятный человек, очень добрый, открытый, и сложно было сказать, что этот человек пережил такую войну. Поэтому, мне кажется, мы очень внимательно подошли к написанию сценария, сохранили все максимально, но добавив, конечно, немного современного киноязыка для молодого поколения. Но мы стремимся показать ту войну так, чтобы люди, находящиеся перед экраном, ощутили масштаб той трагедии, которая происходила в те годы. Приоткрою завесу - сейчас мы думаем о том, чтобы после премьеры поставить спектакль в Театре Олега Табакова, где будут использованы кадры из фильма. В том - ленкомовском - спектакле действие происходило в подземелье, сцен сражений не было, поскольку показать на сцене театра полноценный бой достаточно сложно. У нас есть возможность это совместить, мы работаем над этим и хотим создать, как сейчас любят говорить, вселенную "В списках не значился".

Добавим, что в картине также снимаются Владислав Миллер, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова и другие.