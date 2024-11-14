Вышел тизер второго сезона сериала «Ночной агент»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер второго сезона сериала «Ночной агент». Вместе с этим компания также назвала дату выхода продолжения — релиз состоится уже 23 января.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки Роуз Ларкин, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев.