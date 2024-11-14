В кинотеатрах России вышел триллер «Еретик» с Хью Грантом

14 ноября в кинотеатрах России состоялась премьера триллера «Еретик». Новую картину с Хью Грантом можно посмотреть в привычном русском дубляже в большинстве киносетей страны.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

«Еретик» рассказывает историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».