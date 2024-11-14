В Бурятии презентовали фильм "Женский голос Арктики" о жизни северянок

Жители Улан-Удэ смогли увидеть фильм "Женский голос Арктики". Показ документальной картины о женщинах, которые хранят традиции, - это составляющая межрегионального проекта "Арктика - имя женское", сообщила ТАСС заведующая музейно-образовательным отделом Музея музыки и фольклора народов Якутии Ольга Громова.

© кадр из фильма

"Цель нашего проекта - популяризация самобытной культуры и семейных ценностей народов Арктики через яркие образы современниц. Одна из их частей - показ документального фильма Милы Кудряшовой "Женский голос Арктики" и концерт хомусиста-виртуоза мира Варвары Степановой, прошедшие сегодня в Улан-Удэ", - сказала Громова.

Главные героини фильма были выбраны по итогам одноименного всероссийского конкурса, прошедшего в 2021 году. В нем участвовали более 100 женщин из восьми регионов страны. Победу одержали якутянки Констанция Петрова, Нарияна Ренанто, Туяра Жиркова, Варвара Степанова и Галина Веретнова из Красноярского края. Их уникальные образы и истории легли в основу фильма из трех новелл: "Констанция родом из Тяни", "Удаганки" и "Ёхорьё". В них девушки делятся премудростями народных ремесел и искусств, приоткрывают смысл ритуалов и тайны общения с духами.

"Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - По нему в Улан-Удэ также состоялся показ фильма и концерт-встреча с якутской певицей и актрисой Валентиной Чыыскырай". Также в столице Бурятии прошел круглый стол "Документальное кино как инструмент сохранения и популяризации культуры коренных народов Севера".

"Женский лик Арктики"

В Музее истории Бурятии им. М. Н.Хангалова по межрегиональному проекту работает выставка "Женский лик Арктики" из собрания Музея музыки и фольклора народов Якутии.

"Выставка продлится до 7 декабря. Она посвящена роли женщин в жизни коренных малочисленных народов Севера. Именно женщины в условиях суровой природы становились хранительницами традиций, передавая молодому поколению секреты выживания и адаптации в суровых климатических условиях, - сказала Громова. - Женщины севера, обладая уникальной выносливостью и трудолюбием, составляют неотъемлемую часть арктической культуры и искусства".

На выставке представлено множество уникальных экспонатов декоративно-прикладного искусства. Как пояснила Громова, это новодел - вещи, изготовленные современными мастерами с соблюдением всех канонов.

"Это традиционные костюмы народов Севера - якутская шуба "тангалай сон", эвенкийский кафтан "хаптык", чукотский комбинезон "кэкэр", сумочки, украшения из бисера и кожи, вещи, которые раньше использовались как игрушки, либо были помощниками оленеводов, а сейчас они применяются творческими музыкальными и танцевальными ансамблями", - сказала Громова.

Школьники Улан-Удэ благодаря проекту смогли увидеть якутский мультфильм "Нюргун Боотур Стремительный" по героическому сказанию олонхо П. А. Ойунского, эвенкийскую анимационную картину "Нёлтек" и "Юкагирское сказание о богатыре Эдилвее".