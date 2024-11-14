В Болгарии покажут фильмы оренбургского кинофестиваля

Как рассказал руководитель сектора кино Русского дома в Софии Владимир Ястреба, в ближайшие недели болгарские зрители смогут увидеть семь картин - лауреатов киносмотра

Лучшие российские фильмы международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард - 2024" представлены в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, премьера первого из фильмов "Ласточка" состоялась в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии.

Как рассказал руководитель сектора кино Русского дома в Софии Владимир Ястреба, в ближайшие недели болгарский зритель сможет увидеть семь фильмов - лауреатов кинофестиваля, представленных российскими авторами.

"В августе в Оренбурге в 17-й раз прошел фестиваль "Восток-запад. Классика и авангард", я в нем участвовал в качестве члена жюри, но фестивали имеют свойство заканчиваться, а фильмы там были очень интересные, именно поэтому мне захотелось познакомить болгарских зрителей с российскими новинками из программы "Сплетенные параллели". Директор фестиваля Татьяна Воронецкая любезно согласилась, равно как и их авторы, дать нам право показать эти фильмы, именно поэтому мы и можем их представить болгарскому зрителю. Открывает наш кинопоказ победитель конкурса, дебютный фильм режиссера Малики Мухамеджан, выпускницы ВГИКа, "Ласточка". У Малики получился очень сильный дебют", - сказал Ястреба.

Он подчеркнул, что все фильмы, которые будут представлены в ближайшие недели в Болгарии, заслужили высокую оценку членов жюри.

Говоря о фильме "Ласточка", Ястреба отметил, что кино с первых минут захватывает зрителя. "Фильм с одной стороны развивается очень равномерно, но в то же время интригует зрителя, до самого финала не знаешь, чем он закончится. Хотя его сюжет и выглядит традиционным, его героиня старается найти свое место в жизни, - сказал он.