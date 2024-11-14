Режиссер Авилов рассказал о работе кинематографиста в Африке

Африка представляет интерес для кинематографиста с точки зрения изучения человеческих историй и личностей с необычной судьбой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал российский режиссер Александр Авилов, чья документальная картина "Таня. Лето. Зима" представлена в конкурсной программе проходящего в марокканской столице 29-го Международного фестиваля авторского кино (FICAR).

"Фильм "Таня. Лето. Зима" снят в Ханты-Мансийске. Он про хантыйскую охотницу, которая вместе с семьей - мужем и тремя детьми - живет в тайге. Ее в десять лет забрала бабушка из интерната, после чего она уже больше не вернулась в город. Главная героиня - харизматичная отшельница. Получилось авторское документальное кино, наблюдение", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, фильм поучаствовал в круге международных фестивалей.

"Получил главные призы на смотрах в Турции и Иране, специальный приз жюри в Венгрии. Кроме того, прошли показы картины на фестивалях в Азербайджане и Испании. Запланированы показы в Индии и Японии", - пояснил он.

Условия работы в Африке

"Прежде мне уже доводилось работать в арабском мире, в Африке. Я снимал документальные фильмы в Египте и Сирии, Танзании, Нигерии, Кении, Зимбабве и ряде других стран", - сообщил Авилов.

По его мнению, на фестивале в Рабате "демонстрируется довольно много фильмов, посвященных актуальным и острым социальным проблемам, испытаниям".

Режиссер признал, что в Африке работать непросто.

"И все же меня здесь интересуют человеческие истории, яркие личности с необычной судьбой. Успех фильма, как правило, зависит от двух факторов: или от интересного героя с необычной историей, способной удержать зрителя, или от сногсшибательных эксклюзивных фактов", - отметил он. "Вообще нас, режиссеров документального кино, интересует жизнь во всех ее проявлениях и люди, эту жизнь проживающие. В Марокко живут иначе, чем в России, поэтому лично мне интересна городская молодежная субкультура, андеграунд и современные музыкальные тенденции. Если же говорить о фильмах, которые могут заинтересовать местного зрителя, то, думаю, это могли бы быть ленты про жизнь марокканцев в России, этнографические фильмы, про современную жизнь больших городов", - подытожил Авилов.

29-й фестиваль FICAR проходит с 8 по 15 ноября. Мероприятие проводится с 1994 года, и стало местом показа фильмов из разных стран мира, встреч представителей кинематографической индустрии.