Продюсеры рассматривают чернокожих актеров на роль нового Джеймса Бонда

Продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон подтвердили, что рассматривают чернокожих актеров на роль агента 007, и заверили, что это точно будет мужчина.

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Предположение о том, что новая итерация Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга может сменить пол периодически возникали в прессе, но так и не нашли подтверждения. Теперь официально — таких перемен в персонаже не планируется. Но вот цвет его кожи не считается неизменной характеристикой.

Вот какие требования предъявляют к кандидату: это мужчина, которому скорее всего за 30. Белокожесть не является обязательным условием. Тот, кто согласится, должен исходить из того, что минимум десятилетие он будет играть персонажа в нескольких фильмах.

Одним из главных претендентов считается 34-летний Аарон Тейлор-Джонсон. Обладатель премии «Золотой глобус» и звезда фильмов «Пипец» и «Мстители: Эра Альтрона» уже несколько раз привлекал внимание продюсеров, однако Брокколи и Уилсон остаются сдержанными в комментариях, обещая раскрыть имя нового Бонда «в нужный момент».

«Это важное решение», — объяснила Брокколи.

Каждое новое воплощение агента 007 встречало сопротивление со стороны поклонников. Брокколи вспомнила, что назначение Дэниэла Крэйга было крайне болезненно принято в интернете. С новым исполнителем этой роли зрителям предстоит период адаптации.

«Каждый раз, когда мы выбираем нового актера, фильмы меняются. Это волнение от нового Бонда, нового направления. Каждый из тех, кто брался за эту роль, предлагал что-то новое и необычное», — отметил Уилсон.

В классическую бондиану входят 25 фильмов, выпущенных с 1962 по 2021 год. За это время роль агента 007 исполняли шесть актеров. Первым агентом 007 стал Шон Коннери, сыгравший в фильмах с 1962 по 1967 год, затем в 1971 и вновь в 1983 году. После него на роль пришел Джордж Лэзенби, сыгравший лишь однажды — в «На секретной службе Ее Величества» (1969). В 1970-х и 80-х годах эстафету принял Роджер Мур, сыгравший в семи фильмах. Следующим Бондом стал Тимоти Далтон, появившийся в двух картинах — в 1987 и 1989 годах. В 90-х агентом 007 стал Пирс Броснан, чьи четыре фильма вернули франшизу к классическому стилю. Наконец, с 2006 года и вплоть до 2021 года культовую роль исполнял Дэниэл Крэйг, создавший образ мрачного и многослойного Бонда.