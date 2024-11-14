Эндрю Колдуэлл сыграет в сериале про нуарного Человека-паука

Как сообщают журналисты издания Deadline, Эндрю Колдуэлл («Колледж», «Я – зомби») сыграет в сериале про нуарного Человека-паука. Какая именно роль досталась актёру пока неизвестно.

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Согласно официальному анонсу, проект расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминалом в городе.

Нуарного Человека-паука сыграет легендарный Николас Кейдж. Также ранее стало известно, что злодея в шоу воплотит Брендан Глисон, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Банши Инишерина».

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Сроки и дата выхода пока не раскрываются.