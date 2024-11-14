Вышел трейлер мелодрамы «ON и Она» с Юлией Пересильд

Кинокомпания «КарроПрокат» опубликовала трейлер фантастической мелодрамы «ON и Она» с Юлией Пересильд в главной роли. В ролике показали множество завораживающих пейзажей, центральных героев истории и объяснили сюжетную завязку.

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Видео доступно в VK-паблике «Кинокомпания «КарроПрокат»». Права на видео принадлежат «Инфинити Контент».

Ксения — амбициозный разработчик, переживающий трудный период после неудачной презентации своего проекта. Чтобы восстановить силы и найти вдохновение, она решает провести отпуск в доме на побережье океана, который оснащён передовым искусственным интеллектом по имени Маркус. Однако идиллия быстро оборачивается кошмаром, когда на следующий день Ксения обнаруживает, что не может покинуть дом.

Также в актёрский состав вошли Владимир Стеклов, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Джейн Мирро, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов, Никита Дювбанов и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Корчагин («Война семей»).

Премьера мелодрамы «ON и Она» в кинотеатрах России состоится 13 февраля.