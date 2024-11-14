Бессон рассказал, как относится к теме разновозрастных отношений в кино

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон рассказал о том, как он относится к теме разновозрастных отношений в кинематографе, как, например, в российском сериале "Макрон", и может ли это послужить объектом для шуток. Бессон выступил в ходе онлайн-конференции на форуме "Культура. Медиа. Цифра" в Москве.

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"Для меня любовь как вода. Это основа. И она может принимать совершенно разные формы, в зависимости от того, какую историю вы хотите рассказать. Комедию или трагедию, про молодых или про старых - как по мне, вы вольны в своем выборе. Все зависит от вашего опыта и мысли, которую вы хотите донести", - сказал он.

Премьера сериала "Макрон" состоялась 11 ноября на ТНТ. Это история о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики, которой предстоит знакомство с родителями возлюбленного. Поездка в небольшой городок Мезень Архангельской области станет испытанием для всех, ведь родители не знают, что Вика - не просто начальница их сына.

Новая комедия Good Story Media посвящена темам принятия в семье, настоящей любви, эйджизма и детско-родительских отношений, которые влияют на людей на протяжении всей жизни. В главных ролях - Алексей Лукин, Марина Александрова, Ольга Медынич, Михаил Трухин и Александр Робак.

Бессон в качестве режиссера, продюсера, сценариста принял участие в создании более 250 фильмов, в числе которых принесшие ему славу "Подземка" (Subway, 1985), "Голубая бездна" (Le grand bleu, 1988), "Никита" (Nikita, 1990), "Леон" (Leon, 1994), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), а также киноэпопея "Такси" (Taxi).