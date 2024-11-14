Почему роль Хью Гранта в «Еретике» не хуже Ганнибала Лектера

В российский прокат выходит «Еретик» Скотта Бека и Брайана Вудса — фильм ужасов о мормонских миссионерках, которые попали в плен к маньяку-религиоведу в исполнении Хью Гранта. «Лента.ру» рассказывает, каким получилось кино, в котором Грант максимально приблизился к Ганнибалу Лектеру Энтони Хопкинса.

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Сестра Барнс (Софи Тэтчер) и сестра Пакстон (Хлоя Ист), ходя из дома в дом, распространяют мормонское учение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, но получается не особенно успешно. Так что большую часть времени они проводят в разговорах о всякой всячине, которые помогают скоротать день до возвращения на ночлег в здание миссии. Последним адресом, по которому им надо наведаться согласно плану, становится очаровательная избушка на отшибе.

Дата выхода: 14 ноября

Страна: США, Канада

Продолжительность: 1 час 51 минута

Режиссер: Скотт Бек, Брайан Вудс

В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс

Здесь проживает обаятельный мистер Рид (Хью Грант), который когда-то увлекался религиоведением и с радостью готов принять юных миссионерок. С кухни вкусно пахнет черничным пирогом, который готовит невидимая миссис Рид, а пока угощение не готово, хозяин дома развлекает себя и гостий разговорами о Боге и вере. Когда Барнс и Пакстон сообразят, что дом Рида блокирует сотовые сигналы, за окнами метель, а двери заперты, будет уже слишком поздно.

Режиссеры «Еретика» Скотт Бек и Брайан Вудс — тандем, прославившийся сценарием «Тихого места». Лавры за эту картину почти полностью достались постановщику Джону Красински, однако на Бека и Вудса, снявших до этого пару слэшеров (один из них, «Они», вышел в те же дни, что и «Тихое место»), обратили внимание продюсеры. Заход Бека и Вудса на территорию больших бюджетов обернулся неудачным Netflix-боевиком «65» про Адама Драйвера и динозавров, так что теперь они вернулись на более знакомую территорию. Спродюсированный A24 «Еретик» — это вновь почти герметичный, построенный на простом и ярком концепте фильм ужасов. После премьеры на фестивале в Торонто у него прекрасная критика и серьезные коммерческие перспективы. Продолжение здесь, пожалуй, невозможно — в сюжете поставлена жирная точка, но у A24 теперь есть пара успешных рекрутов. Нелишних в контексте конкуренции с наступающими на пятки конкурентами вроде компании NEON («Собиратель душ»).

«Еретик» это идеальный фильм от A24 — компании, специализирующейся на хоррорах для снобской аудитории, которая считает ужастики низким жанром.

Бек и Вудс замечательно усвоили правила этого специфического жанра: побольше метафор, психотравм и туманных отсылок к тайным механизмам поп-культуры. В идеале в таком фильме еще должна сниматься большая звезда из настоящего, серьезного кино. Во «Всех страхах Бо» у Ари Астера был Хоакин Феникс, Бек и Вудс берут даже выше и выводят на авансцену Хью Гранта. Это решение — главная причина, по которой «Еретик» заслуживает просмотра. 64-летний Грант явно переживает не то чтобы очередную молодость, но, безусловно, новый виток своей выдающейся карьеры. Актер с чисто британской легкостью переключился с романтических комедий (там он в свои годы годится лишь на роли отца невесты или комичного извращенца) на разного рода эксцентрику. Так в прошлогоднем «Вонке» Хью, несмотря на грим и компьютерную графику, так убедительно перевоплотился в Умпа-Лумпу, что едва не украл фильм у Тимоти Шаламе.

«Еретик» — это следующий шаг: освоение амплуа благообразного англичанина с интересными патологиями, образа, в котором некоторое время назад безраздельно царил земляк Гранта Энтони Хопкинс

И поначалу кажется, что к новой картине Бек и Вудс подошли, идеально овладев искусством композиции. В первых кадрах две героини на скамейке с рекламой презервативов вяло и стыдливо говорят о сексе — легкомысленная сцена, обещающая впоследствии остроумную рифму в традициях «Баек из склепа». Дальше следуют шатания сестер Барнс и Пакстон по пустынным улочкам, слегка нагнетающие тревогу. Когда миссионерки появляются на пороге героя Гранта, зритель уже разогрет и готов к главному блюду.

Практически весь второй акт фильма отдан под бенефис Гранта. Сперва мистер Рид по-воландовски ведет непринужденную беседу с гостьями и очевидно врет, что на кухне готовит угощения его супруга. Затем уже порядком напуганные девушки вынуждены прослушать лекцию о закономерностях в истории религии и механизмах поп-культуры.

То, как Грант сравнивает авраамические конфессии с разными изданиями «Монополии» и поет строчку из припева Creep Radiohead, действительно стоит увидеть своими глазами

Однако в тот момент, когда наступает время пустить кровь и запустить историю навстречу развязке, у Бека и Вудса отказывают сразу несколько навыков, принципиально важных для постановщика хоррора. Во-первых, они нарушают герметичное пространство «Еретика», вводя в сюжет взрослого мормона, обеспокоенного исчезновением подопечных девушек. Этот персонаж не играет никакой роли в сюжете и не нужен ни за чем — кроме туманных соображений реализма, странных в контексте жанра.

Вторая ошибка — желание остаться в рамках хорошего вкуса, удержать то, что началось как кровавая байка, в рамках конвенциональной драмы. О бессмысленности этих усилий красноречиво говорят кассовые успехи «Ужасающего 3» и «Субстанции» — картин, отрицающих принятые понятия о приличиях.

В критический момент выясняется, что Бек и Вудс предпочитают подменять яркие образы мутными метафорами, а заканчивают и вовсе на отчетливо фальшивой гуманистической ноте. Резкое снижение качества и остроумия вызывает досаду даже большую, чем если бы фильм был полностью плох. Впрочем, в памяти все равно остается лишь блестящее выступление Гранта, который легко внушает смех и ужас одновременно, на несколько минут выводя картину на совершенно другой уровень. Ну а своего «Молчания ягнят» британец еще обязательно дождется.

Фильм «Еретик» (Heretic) выходит в российский прокат 14 ноября